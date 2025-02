Tânăr de 26 de ani, pe munte în adidași pe Jepii Mici, în zăpadă. A cerut ajutorul salvamontiștilor. "Nici la pâine nu merg încălţată aşa iarna"

Salvatorii spun că dacă tânărul ar fi făcut un pas greşit, nu ar mai fi putut fi salvat. Salvamontiştii atrag din nou atenţia pentru cei care se încumetă să urce pe munte să aibă un echipament adecvat.

Pe munte în adidaşi

„La fel ca celebrul personaj a lui Miguel de Cerevantes, se pare că ne luptăm cu morile de vânt, cu deosebirea că noi ducem o luptă reală cu inconștiența umană, nu imaginară, ca Don Quijote.

Oricât am încerca să facem prevenție, să informăm turiștii, să avertizam prin mesaje și panouri, să promovăm cazurile în care semeni de-ai noștri au trecut pe lângă moarte ori au picat în ghearele ei, ignorând legile muntelui, tot mai există cazuri, ca cel petrecut în această seară, când un turist de 26 de ani, echipat cum se vede, trecând cu nonșalanță pe lângă panourile de avertizare de la începutul traseului Jepii Mici, a urcat, a rătăcit traseul, ajungând pe o pantă extrem de abruptă. Un pas greșit și nu mai aveam pe cine salva...

P.S. Având în vedere că la fiecare postare de acest gen există comentarii prin care ni se sugerează să-i amendam pe protagoniști, facem precizarea că legislația din România NU prevede amenzi pentru astfel de cazuri și chiar dacă ar exista, Salvamontul este un serviciu de urgență, alte instituții fiind abilitate să aplice eventuale sancțiuni”, au scris salvamontiştii pe Facebook.

"Nici la pâine nu merg încălţată aşa iarna"

Comentariile nu au întârziat să apară. „Mai grav e ca nu invata nimic nici din sfaturi,nici din propriile greseli ce pot sa-i coste viata si pentru asa specimene nu pot avea compasiune!” „Felicitări Salvamont! Ați mai salvat o viață,chiar dacă este un inconștient,este și el om”. „L-aș fi lăsat acolo. Înțeleg ca salvamontiștii salvează vieți, dar astia chiar și-o caută. In plus faptul ca a mers pe unde a vrut cum a vrut ignorând avertizările este lipsă de respect fata de cei care l-au salvat”. “Dar legile cine le face? Chiar nu se poate initia un proiect de lege la baza caruia sa stea cazuistica acumulata in ultimii ani? Chiar nu există niciun canal de comunicare cu parlamentul, senatul? Suntem atat de rupti unii de altii? Ce tara e aia in care NIMENI nu are initiativa legiferarii pentru a proteja interesul public???”

„Trist. Oricat de empatic esti ca om, nu poti sa tolerezi asa ceva. Sincer. Depasit de orice fel de imaginatie. Cu mult. Felicitari voua!” „S-a ratacit, cu gleznutele alea sigur cauta un coafor sa-si aranjeze sprâncenele”. „Dați-i amendă să îl usture și la glezne!” „Atâtea ore să reziste încălțat așa pe munte, e' ceva!” „Prosop cu umbrela de plaja nu avea la el” „Ce credea? Că Bucegiul e chiar Parc... numit fiind: ,,Parcul Național Bucegi". ”Fereasca Dumnezeu! Nici la pâine nu merg incaltata asa iarna. Mare noroc aveți cu Salvamontul! Ghioarlelor!”, sunt doar câteva dintre mesajele internauţilor.

