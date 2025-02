Vecinul lui Popovici a declarat că nu a avut nimic împotriva sportului, ci a avut un conflict cu tatăl lui David. Totul ar fi pornit de la animalul de companie al bărbatului, care ar fi făcut prea mult zgomot şi l-ar fi deranjat pe tatăl lui Popovici.

De la ce ar fi pornit de fapt conflictul

"Nu am nimic cu băiatul. Care maşină, domnule? Nici nu ştiu ce maşină are. Taică-su s-a luat de mine. Că am un căţel şi a zis să-l trimit la adăpost. Nu l-am ameninţat", a declarat vecinul lui David Popovici.

Săptămâna trecută, David Popovici a sunat la 112, alertând poliţia că un vecin ameninţă că îi va distruge bolidul. Campionul olimpic a solicitat un ordin de protecţie.

