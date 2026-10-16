Un tânăr de 28 de ani, din județul Dolj, a fost reținut și ulterior arestat preventiv, fiind acuzat că și-a bătut cu brutalitate concubina și a ținut-o sechestrată timp de cinci zile. Femeia, care suferă de afecțiuni psihice, ar fi vrut să se întoarcă la familia sa din județul Prahova, însă bărbatul nu i-ar fi permis să plece. În urma agresiunilor, victima a suferit leziuni pentru a căror vindecare sunt necesare peste 30 de zile de îngrijiri medicale, potrivit News.ro.

Tânără bătută crunt de concubin și ținută sechestrată timp de 5 zile. Voia să se întoarcă la familia ei - Profimedia

Doljeanul este anchetat de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti pentru violenţă în familie şi lipsire de libertate în mod ilegal.

"La data de 06.10.2026, în timp ce se afla la adresa de domiciliu din judeţul Dolj, un bărbat în vârstă de 28 de ani a agresat-o fizic pe concubina sa, lovind-o cu pumnii în zona feţei, producându-i leziuni traumatice a căror vindecare a fost evaluată la 30-35 de zile de îngrijiri medicale, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate cauzată de afecţiunile de natură psihică. Totodată, în perioada 06.10-10.10.2026, acelaşi bărbat a lipsit-o de libertate pe concubina sa, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate cauzată de afecţiunile de natură psihică, prin aceea că a înlăturat orice posibilitate a persoanei vătămate de a se întoarce la adresa de domiciliu din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova", informează parchetul, printr-un comunicat dat publicităţii vineri.

Agresorul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.