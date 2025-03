Taste of Transylvania, la 100 de metri sub pământ. Unde se ţine primul festival gastronomic subteran din România

Salina Praid, una dintre cele mai mari saline din Europa, va găzdui în premieră naţională, în perioada 28-30 martie, Taste of Transylvania Underground, un eveniment gastronomic unic care promite să redefinească experienţele culinare prin conceptul de fun dining. Participanţii se vor bucura de degustări de vinuri şi meşteşuguri tradiţionale la 100 metri sub pământ. Taste of Transylvania Underground reuneşte elitele gastronomiei din România şi Ungaria,iar organizatorii estimează între 1.500 şi 2.500 de participanţi pe zi.