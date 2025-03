Poezia "Trezire" de Lucian Blaga a fost textul care le-a dat ceva bătăi de cap viitorilor absolvenţi de clasa a opta. Au avut de explicat mesajul autorului, dar şi de asociat textul cu o altă lectură suplimentară similară.

Reacţia elevilor după simulare

"Eu credeam că o să ne pice scrisoare și am fost foarte șocată când am văzut la subiectul doi liric. Subiectul doi mi s-a părut cel mai greu", spune un elev. "Mesajul textului liric e mai greu așa. Eu am scris, dar nu mă încadrez în timp și am văzut că și ceilalți copii la fel. Scriu foarte mult și trebuie să și tai, deoarece e o limită de cuvinte", zice un altul.

La partea de gramatică, adolescenţii au avut de ales variantele corecte pentru cuvintele subliniate. Accentele au fost o surpriză pentru toţi. "Ne-a luat prin suprindere când am dat pagina şi am văzut accentul, dar din nou cu un pic de ureche muzicala se rezolva acolo", spune un elev.

Din experienţa anilor trecuţi, elevii se bazează pe faptul că subictele din vară vor fi mai accesibile decât cele de astăzi. "Pentru un copil care nu are un nivel de cunoștințe în momentul de față, au fost grele. E bine să le dea mai greu la simulare, e un reper foarte important. Toți copiii așteaptă simularea, și părinții o așteaptă. E o corectură obiectivă, din afară", a declarat Ionela Neagoe, profesor limba română.

Sunt chiar dascăli care cer Ministerului Educaţiei introducerea simulării obligatorii încă din clasele a şaptea şi a unsprezecea.

Notele nu se trec în catalog

Chiar dacă este doar o simulare, vorbim despre un examen în adevăratul sens al cuvântului. La finalul probei, toate lucrările sunt scanate și trimise în alte județe pentru corectare, în mod aleatoriu. Notele însă nu se trec în catalog. "Acum ne dăm seama că știm ce nu știm, ce trebuie să repetăm. Au fost și părți la care nu am fost sigură și o să le recapitulez", spune un elev.

Examenele continuă cu proba la matematică și limba maternă. Rezultatele se afișează pe 31 martie. Iar de săptămâna viitoare, vine rândul celor de clasa a douăsprezecea să intre în atmosfera examenului de Bacalaureat.

