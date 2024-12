"Am auzit băiatul ţipând: tati,hai să plecăm că murim, murim!", spune un martor la dezastru. ORA 5:00 O explozie puternică distruge mai multe apartamente dintr-un bloc cu patru etaje şi lasă 44 de persoane fără locuinţă, chiar în pragul sărbătorilor. Deflagraţia a fost provocată de o butelie din bucătăria unei locuinţe. În acel moment, bărbatul de 64 de ani gătea. Bărbatul care se afla în locuinţă a fost scos de sub dărămături de salvatori. Din nefericire, acesta a murit la spital.

Explozia nu a fost urmată de un incendiu, însă suflul a fost atat de puternic încat structura blocului a fost grav afectată. Gemurile de pe cele toate 4 etaje s-au făcut țăndări iar plafonul de beton dintre etaje s-a lăsat tot din cauza suflului puternic al exploziei.

Bărbatul gătea când a avut loc explozia

Ion Chiriac locuia chiar lângă apartamentul unde a avut loc explozia. Bărbatul nu se afla acasă la momentul tragediei, era în vizita la copii.

"Am avut noroc că nu am venit aseară ca să dorm aici, dacă eram, cred că o luam și eu la vale. Eram pe lumea cealaltă acum", povestește Ion.

"S-a deschis geamul larg, ușa, s-au spart geamurile pe hol. A crăpat peretele. Cățelul a ieșit pe hol, am ieșit după el. Am ieșit în cioburi, am calcat pe ele, îmi era milă de ea să nu o pierd", spune un alt locatar al blocului.

25 de persoane din blocul în care s-a produs o explozia vor locui într-o bază sportivă din Bacău.

"Trei dintre persoanele evacuate au fost duse la căminul pentru persoane vârstnice al municipiului Bacău. Iar celelalte persoane au fost direcţionate către baza sportivă Letea, unde avem camere care au fost de curand igineizate si pregătite pentru astfel de situaţii", a declarat Andreea Negru purtător de cuvânt primăria Bacău.

Acum, autorităţile fac verificări şi vor stabili daca se mai pot reface garsonierele distruse sau vor dărmâna clădirea. În bloc de 4 etaje sunt 100 de locuinţe.

