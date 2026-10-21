O ţeapă imobiliară după modelul Nordis este anchetată la Iaşi. Vorbim despre zeci de oameni care au plătit în avans zeci de mii de euro pentru apartamente care ar fi fost vândute de cel puțin două ori. Anchetatorii au făcut cinci percheziții, iar dezvoltatorul imobiliar, un tânăr de 33 de ani, a fost reținut.

Vorbim despre apartamente care au fost vândute de două sau chiar trei ori, dar și spații comerciale din acest bloc construit în oraș la prețuri destul de mari. Unele dintre ele s-au vândut cu peste 100 de mii de euro, iar spațiile comerciale chiar cu și mai mulți bani.

Oamenii au aflat abia după ce au fost anunțați de către poliție că nu sunt practic singurii proprietari sau viitori proprietari pentru aceste apartamente, semnaseră erau anumite promisiuni de vânzare-cumpărare, dar la notari diferiți, motiv pentru care habar nu aveau că spațiul pe care l-au cumpărat a fost apoi vândut și către o altă persoană.

Reținut pentru 24 de ore

Nu știu cum să-și recupereze acum banii, mai ales că, între timp, cel care inițial începuse proiectul ar fi transferat afacerea către fiul său, care este acum cercetat penal în acest dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

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Dar spun oamenii că, în realitate, dezvoltatorul ar fi făcut acest transfer către fiul său tocmai pentru a scăpa de faptele pe care le-a comis. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla. Ieri au fost făcute 5 percheziții în acest dosar, iar tânărul Ștefan Popescu Jr. a fost reținut pentru 24 de ore în acest caz.

Astăzi a fi dus cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Au mai aflat oamenii și că unele spații comerciale pe care le-au plătit, chiar cu sute de mii de lei pentru care încă plătesc rate de mii de euro lunar, nici măcar nu erau autorizate. De altfel, două dintre etajele acestui bloc nu au autorizație de construire și există un litigiu și din acest punct de vedere. Mai mult decât atât, în urmă cu câteva săptămâni, firma a cerut și insolvență prin urmare oamenii să tem că vor rămâne și fără bani, dar și fără apartamentele respective.