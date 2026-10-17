Ţintă aeriană detectată la graniţa cu Ucraina şi RO-Alert emis în Tulcea. Nu s-a pătruns în spaţiul aerian

O ţintă aeriană a fost detectată în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe teritoriul Ucrainei, înspre graniţa cu România, la nord de localitatea Plauru, anunţă MApN, care precizează că a fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

”Sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua pe teritoriul Ucrainei, înspre graniţa cu România, la nord de localitatea Plauru, judeţul Tulcea”, informează MApN sâmbătă dimineaţă.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 01.54 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

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Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.