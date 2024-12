Șeful AEP, Toni Greblă, precizări despre documentele privind finanţarea campaniei electorale a candidatului Călin Georgescu

Documentul trimis de către AEP Procurorului General are antetul Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelul instituţiei, Toni Greblă, precum şi ştampile şi numere de înregistrare atât de la AEP, cât şi de la Ministerul Public - Parchetul de pe lângă ÎCCj.

În solicitarea respectivă către Parchetul General, AEP a trimis „spre competentă soluţionare” sesizările cetăţeanului M. E. referitoare la finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, candidat la alegerile pentru Preşedintele României, din 2024, respectiv producerea, distribuirea şi utilizarea de materiale electorale în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

„Eu am primit nişte documente de la un cetăţean aflat în anturajul anumitor persoane, din care rezulta că în mediul virtual s-a întâmplat ceva, cu nişte documente. Neavând competenţa să le analizez instituţional în ce mă priveşte pe mine, am trimis (n. red. la Parchetul ÎCCJ) sesizarea pentru a dispune cercetări în legătură cu... Pentru că nu era propria mea anchetă. Erau documente... Nu eu am făcut o anchetă să văd ce se petrece pe Facebook sau pe Tik-Tok, pentru că nu pot, n-am competenţa necesară, n-am structura necesară, la AEP, aşa că am înregistrat-o la Parchet să o cerceteze. Ce să le spun eu mai mult? O fi sau nu adevărată, eu nu ştiu, nu e de competenţa mea”, a declarat, miercuri, seară, pentru News.ro, preşedintele AEP, Toni Greblă.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele AEP a precizat că există număr de înregistrare dat la PArchetul ÎCCJ în momentul în care a trimis solicitarea către Procurorul General.

„Parchetul ÎCCJ confirmă că au primit (...), dar spune că, de fapt, am redirijat o sesizare. N-am redirijat-o. Are număr de înregistrare la Parchet. Deci eu, în momentul în care am primit nişte documente din care rezulta că ceva s-a întâmplat în spaţiul ăla virtual, neavând posibilitatea să le anchetez eu, cu structura mea, că nu am competenţa instituţională necesară, le-am trimis la parchet să facă verificări, pentru că am obligaţia, dacă aflu că ceva s-a întâmplat, să sezizez parchetul. Aşa am şi făcut”, a explicat Toni Greblă.

Întrebat despre ce anume era vorba, concret, în sesizările respective, Toni Greblă a spus că nu poate da amănunte pentru a nu afecta ancheta.

„Era vorba despre nişte postări pe... care ar fi fost plătite de... nu ştiu unde, din contul... care reprezentau imaginea şi campania unui anume candidat, cu capturi şi de la bănci, cu capturi, de tranzacţii, adică nişte documente, clar! Nu pot să vă spun mai multe, pentru ca să ancheteze Parchetul ce e. Nu le pot analiza eu, că nu am competenţa necesară”, a mai spus Toni Greblă.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat, miercuri seară, că analizează ”elementele de natură să determine declanşarea unei investigaţii penale”, după desecretizarea documentelor prezentate la şedinţa CSAT, precizând, totodată, că nu a primit până acum nici aceste documente, nici vreo sesizare sau informare din partea autorităţilor publice cu atribuţii în desfăşurarea procesului electoral, a organelor de politie sau a altor instituţii.

În informarea transmisă presei miercuri seară, procurorii PÎCCJ au precizat că nu au primit sesizare de la AEP.

„De asemenea, cu privire la declaraţiile publice potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă a transmis o sesizare PÎCCJ prin care a semnalat aspecte referitoare la modul de desfăşurare a procesului electoral, precizăm că AEP nu a depus o astfel de sesizare, ci doar a redirecţionat către instituţia noastră, în data de 29 noiembrie 2024, o petiţie a unei persoane fizice”, a precizat Parchetul.

Preşedintele Klaus Iohannis a fost de acord cu declasificarea, potrivit legii, la solicitarea instituţiilor emitente, a informaţiilor prezentate de SRI, SIE şi MAI, în şedinţa CSAT, anunţă miercuri Administraţia Prezidenţială. SRI arată în document că au fost obţinute date care au relevat o campanie de promovare agresivă, derulată cu eludarea legislaţiei naţionale în domeniul electoral, dar şi exploatarea algoritmilor unor platforme de social media pentru creşterea în ritm accelerat a popularităţii lui Călin Georgescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi deschis copilului vostru un cont de economii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰