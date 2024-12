"Ultimul lucru care ne-ar trebui acum este să avem o perioadă lungă de instabilitate, fără guvernare, fără bugetare, ştim că avem nişte probleme uriaşe cu deficitul bugetar, am avut tot felul de contre şi avem în continuare, în speranţa că oamenii de afaceri vor fi consultaţi, există extrem de multă competenţă în zona privată, de care zona statală şi politică are nevoie. Şi atunci ce ne aşteptăm noi în clipa de faţă este să facem un swich în momentul de faţă, în mod normal candidatul la preşedinţie devine preşedinte şi numeşte pe cineva care va încerca să formeze un guvern", a declarat omul de afaceri.

Dan Şucu are un sfat şi pentru Elena Lasconi, căruia îi cere să îşi schimbe priorităţile.

"Părerea mea este că în clipa de faţă, dna Lasconi trebuie să schimbe priorităţile şi ar trebui să prezinte în faţa alegătorilor şi cu cele trei-patru partide şi cu care va forma imediat un guvern. Pentru că noi avem nevoie de preşedinte şi de guvern şi avem nevoie imediat, avem nevoie de un buget, avem nevoie de responsabilitate. Dacă vedem această responsabilitate la toate forţele pro Europa este indubitabil aşteptarea noastră. Nu ne trebuie şicane, piedici, faulturi. Ne trebuie stabilitate, o direcţie, să continuăm ce am început", a mai spus Dan Şucu.

