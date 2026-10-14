Trecere de pietoni spre nicăieri: a costat 39.000 de lei şi se află în mijlocul câmpului, în Brăila

O trecere de pietoni trasată pe un drum, care taie un câmp și care face o legătură între un șanț și o mirişte, a fost iluminată mai ceva ca o intersecție aglomerată. Trecerea care nu duce nicăieri face parte dintr-un proiect mai amplu prin care autoritățile din Brăila vor să ofere mai multă siguranță pietonilor pe timpul nopții.

Trecerea de pietoni a costat aproximativ 39.000 de lei. Este dotată cu sisteme dedicate de iluminat prin tehnologie LED și panouri fotovoltaice pentru iluminat independent. Doar că această trecere de pietoni de la marginea satului Ariciu din Brăila nu folosește nimănui. Vine de nicăieri și se duce către nicăieri.

Adrian Obreja, reporter Observator: Culmea este că de când suntem aici, un singur șofer a oprit la această trecere de pietoni, deși am stat pe trecere, așa cum se vede și în acest moment. Acel șofer care a oprit și a dat prioritate pietonului ne-a spus că circulă zilnic pe aici și că sunt primul pieton care traversează. În rest, nu a mai văzut pe nimeni. Așa spun și locuitorii din sat. O trecere de pietoni total inutilă. Au fost realizate 128 de astfel de treceri de pietoni în județul Brăila. Proiectul a costat în total pentru cele 128 de treceri aproximativ 5 milioane de lei și, conform Consiliului Jutețean din Brăila, este un proiect în premieră la nivel național în ceea ce privește sistemul de iluminat pentru treceri de pietoni, pentru siguranța pietonilor care traversează. Doar că pe aici nu traversează nimeni niciodată.