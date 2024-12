Tragedia s-a petrecut în comuna Răcoasa din Vrancea. Fostul deputat PSD, Victor Roman, care este şi administratorul fondului forestier, organizase o partidă de vânătoare de mistreţi, pe domeniul său. Avea mai mulţi invitaţi din Bucureşti, spun oamenii din zonă.

La un moment dat, omul de afaceri a avut impresia că a luat în bătaia puştii un mistreţ. Doar că, fără să ştie, potrivit propriei declaraţii, în momentul în care a apăsat pe trăgaci, luase la ţintă un localnic. Marcel, un bărbat de 40 de ani, era în pădure să adune lemne uscate. N-a avut nicio şansă, a murit pe loc.

Bărbatul a fost găsit fără viaţă pe drumul forestier şi împuşcat în faţă, ceea ce determină familia să susţină că nu avea cum să fie confundat cu un porc mistreţ.

Rudele meg mai departe cu acuzaţiile

"Cumnatul mergea pe şoseaua forestieră, el a apărut din spate, la vreo 60 de metri a tras. El s-a uitat să vadă cine vine şi în timpul acela a tras. A mai şi ameninţat pe alţii cu arma, că îi împuşcă dacă îi prinde cu caprele sau câinii pe domeniul lui de vânătoare. I-a împuşcat unui cioban câinele în faţa lui", spune Nelu Vintilă, cumnatul lui Marcel.

Şi localnicii susţin acuzaţiile familiei.

"Nu există să nu fi avut lunetă pe respectiva armă. A vrut să dea o lecţie, nu pot să-mi explic.

Au mai fost altercaţii cu fondul de vânătoare. Ne-au împuşcat câini, oi".

"Am înţeles că mai dă cu puşca după persoane, dacă e boier. E ceva necurat. El a luat toată zona asta".

"Fond de vânătoare pe pământul meu. Eu nu pot să mă duc la deal cu căţelul meu pentru că e pământul meu, au camere în pădure. Deranjăm fondul de vânătoare. Sunt toţi oamenii nemulţumiţi", spun localnicii.

Familia lui Marcel a aflat de tragedie din străinătate

Marcel muncise câţiva ani în Italia în construcţii. Copiii şi soţia sunt încă acolo şi aşa au aflat despre tragedie.

"S-a întors de câţiva ani acasă. Din ce ştiu îşi făcuse o firmă o firmă de construcţii. Căsătorit, trei copii", a declarat Vladimir Păun, primar Răcoasa.

"Foarte gospodari, foarte la locul lor, el meseriaş", povesteşte un localnic.

Cel care a tras este un influent om de afaceri, cunoscut sub numele de regele asfaltului din Vrancea. "Am o activitate de vreo 20 şi ceva de ani în politică. Am fost consilier judeşean, parlamentar", spune el.

După tragedia de pe domeniul său de vânătoare, Victor Roman dă explicaţii în faţa anchetatorilor. Autorităţile spun că omul de afaceri avea autorizaţie pentru partidă.

"S-a început urmărirea penală în rem cu privire la faptă, fapta de ucidere din culpă. Ddetalii nu pot fi oferite la acest moment", a declarat Andrei Bîrsan, procuror.

Poliiştii trebuie să refacă acum filmul tragediei şi să stabilească exact cum s-a petrecut fapta. De ajutor vor fi mărturiile celorlalţi participanţi la partida de vânătoare.

