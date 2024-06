Un autobuz a luat foc în mers în Oradea. Şoferul şi pasagerii s-au autoevacuat

Ulterior, şoferul a încercat să stingă incendiul cu instinctorul, însă autobuzul a ars aproape în totalitate până la sosirea pompierilor. Din primele informaţii ar fi vorba de o problemă electrică, fiind vorba despre un autobuz de 18 ani. Pompierii au reușit să stinga flăcările in doar câteva minute, însă acestea au distrus mijlocul de transport în comun.

A luat foc în mers

"Am deschis ușile, am evacuat călătorii și am luat contactul general, apoi am luat stingătorul. A fost fum mare. Fumul a ieșit de la trapă, de sus. Pasagerii și eu eram speriați", a declarat şoferul Mihai Piscoi.

Articolul continuă după reclamă

"Este un autobuz Mercedes de 18 ani cu burduf și a avut o problemă la instala'ia electrică, șoferul a avut spirit de observație, a oprit, erau 2 călători pentru că se apropia capătul de linie, venea din parcul industrial, daună totala, paguba nu e mare", a declarat Romeo Nica – directorul economic OTL Oradea.

Fumul de cauciuc ars i-a scos pe oameni din case. În urma cercetărilor s-a constatat că incendiu care a distrus aproape în totalitate autobuzul a fost generat de efectul termic al curentului electric.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cât de uşor vă este să operaţi în sistemul e-Factura? Uşor Greu Foarte greu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰