Ce s-a întâmplat în Bistriţa nu este un incident izolat, ci mai degrabă vârful unui fenomen foarte răspândit şi ignorat în acelaşi timp: violenţa crescută din rândul copiilor. Un alt incident care s-a întâmplat ieri, când un elev de 15 ani și-a lovit şi amenințat cu moartea un coleg de clasă, îngrijorează si mai mult părinţii şi profesorii. Adolescentul a primit ordin de restricţie.

Chiar mama băiatului care a fost lovit a fost cea care a sunat la 112 după ce a aflat de la fiul ei că colegul de bancă l-a agresat. Mai exact, l-a lovit şi mai apoi l-a ameninţat cu moartea. Totul s-a întâmplat la o şcoală din Târgovişte. Incidentul a avut loc ieri la prânz, cel mai probabil în una dintre pauze, pentru că din sala de clasă lipsea profesoara.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie

Acesta e şi motivul pentru care mama copilului agresat a fost cea care a sunat la 112. Nu este clar încă motivul pentru care s-au certat cei doi elevi. Din primele informaţii, aceştia erau în aceeaşi bancă şi după ce s-au certat băiatul de 14 ani l-a lovit pe colegul său şi l-ar fi ameninţat cu moartea. Poliţiştii au emis un ordin de protecţie. Potrivit acestuia, cei doi copii nu au voie să se apropie unul de celălalt la o distanţă mai mică de 2 metri. De asemenea, nu au voie să vorbească între ei nici faţă în faţă, nici prin mijloace tehnice.

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În acest caz, poliţiştii au întocmit un dosar penal de lovire sau alte violenţe şi se fac în continuare cercetări pentru a se stabili cu exactitate de la ce a pornit acest conflict.