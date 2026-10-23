Cât ați fi dispuşi să daţi pe un burger? 50 de lei, 100, poate 200 dacă vă e foarte foame? Am găsit unul care costă cât o mașină second-hand și, deşi nu ne-am întrebat dacă sau cât am da pe el, am fost tare curioși să-i aflăm reţeta. Primul ingredient este un card generos pentru că preţul indicat de chef este de 6.500 de euro! Adăugăm apoi vită premium, trufe negre, caviar și foiță de aur.

"Sigur vă întrebați ce conține acest hamburger care costă 6.500 de euro. Haideți să mergem să vedem ingredientele"

"Acest proiect este o călătorie gastronomică, avem principalele ingrediente palina de carne, care este acum la grătar. Este gratinată cu brânză de, vrăbioară de ...jamon iberico, trufe negre, foiță de aur pur", explică chef Bogdan Vrânceanu.

"Și în timp ce radeți trufa spuneți-mi cât cântărește acest hamburger"

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"1,5 kg, și îmi dau seama că nu este pentru o persoană, nici măcar pentru 2. Nu. Pot servi între 4-6, chiar și 8 persoane"

"3250 de euro, cu 3250 de euro, în total 6500 de euro pentru că atât este burgerul nostru"