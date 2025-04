Un concurs celebru în Europa, pentru prima dată în România. Sunt mulți concurenți străini: "Am decis să ne întoarcem la rădăcini"

"Am decis să ne întoarcem la rădăcini, să ne întoarcem şi să retrăim legenda. Am pus acest nume puternic "The Rock" deoarece credem cu putere că off-road-ul extrem este baza off-road-ului", spune Alexander Kovatchev, președinte RBI sport.

Șase zile de provocări de neimaginat, pline de adrenalină, vor testa abilitatea, rezistența și determinarea celor mai buni șoferi off-road.

Rock Trophy, în premieră în România

"Este un proiect la început, acest concurs. Este prima ediţie dar sperăm ca pe viitor să ia amploare şi să vină, ne aşteptăm la un număr de 70-80 de echipaje în viitor", spune Costin Fântână, federația Română de Automobilism.

"Un concurs de off-ropad unde sunt veniţi participanţi din mai multe ţări din Europa. Avem participanţi din Anglia, din Franţa, din Germania, sunt veniţi din Grecia, din Ungaria, bineînţeles şi din România. Mă bucur foarte mult că am reuşit să ne organizăm în aşa fel încât să aducem cât mai multă lume în staţiune", spune Ovidiu Vlad, primarul orașului Geoagiu.

Pe traseu şoferii profesionişti au parte de terenuri accidentate, porţiuni în care drumul este plin de stânci, dar şi zone de mare viteză, care pun la încercare maşinile.

The Rock Trophy a devenit un nou standard în cursele extreme off-road din lume. În România, astfel de show-uri sunt foarte apreciate de publicul iubitor de sporturi extreme.

