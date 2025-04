"Numai eu ştiu cum merge la şcoală, cu frica că o să o întâlnească", povesteşte mama victimei. Mama unei eleve de la şcoala Ion Dezideriu Sîrbu din Petrila e revoltată că fiica ei de 12 ani a fost agresată de profesoară. Dascălul a oprit ora de română pentru a-i ţine predică fetei când a văzut că a mers la şcoală cu gene false.

I-a smuls genele false în faţa clasei

"Fata a fost în vacanţă când am lăsat-o să îşi pună genele, am lăsat-o pentru că învaţă bine şi am zis să o las şi nu este singura. Nu a avut ceva extravagant", mai spune mama victimei. Deşi fata a cerut voie să îşi scoată singură genele false, cadrul didactic şi-a pierdut cumpătul. "Dacă i se dădeau jos doar genele puse, era ok, i-a smuls genele ei. Are goluri. Ea o susţinea pe a dumneaei că i-a făcut un bine", adaugă mama victimei.

Pentru a trece peste incident, atât fata cât şi colegii ei vor sta de vorbă cu un psiholog. Profesoara e cercetată disciplinar, iar până la finalizarea anchetei interne a fost mutată de la catedră la biblioteca şcolii.

"Într-adevăr, gestul fetiţei nu este demn de o elevă de 12 ani, însă doamna profesoară avea la îndemână mult mai multe metode: să anunţe diriginta, să ia legătura cu părinţii", a declarat Coculeana Zorilă, directoarea şcolii.

"Doamna profesoară a mai fost cercetată disciplinar în cadrul acestui an şcolar, pentru o altă faptă şi a fost sancţionată cu avertisment scris. La scurt timp după aplicarea sancţiunii pentru prima cercetare disciplinară a avut loc acest al doilea incident", spune Szasz Barra Zsofia, adjunct IȘJ Hunedoara.

Cazuri grave şi în alte şcoli

Şi în Bistriţa o învăţătoare aflată în prag de pensionare ar fi jignit un elev de clasa a IV-a: "Să nu vă mai luaţi în gură cu el, să nu îl mai băgaţi în seamă, că îl fac praf, măi! Îl fac praf".

Inspectoratul Şcolar anunţă anchete. Conducerea şcolii spune însă că elevul ar fi un copil-problemă care nu a reuşit să se acomodeze în noua clasă. "Copilul, intrat în colectiv cu mai puţin de o lună, pe acest fond de probleme de adaptibilitate a devenit foarte agresiv cu colegii. Doamna a încercat să gestioneze cât de bine situaţia, a anunţat şi părinţii", spune Mirela Necla, director şcoală.

Mama băiatului are însă altă variantă. "Copilul meu nu e violent, nu e violent şi nu a fost violent cu copiii. Nu ştiu de ce se comportă aşa. E în prag de pensionare, e cu nervi la pământ, dar copiii nu au nicio vină", a declarat Andreea Horvath, mama copilului.

Există însă şi cazuri în care victimele sunt dascălii. La Iaşi, de exemplu, o profesoară de chimie a fost bătută de un elev în urmă cu nici o lună.

