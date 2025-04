Călin Georgescu, primul interviu după ce i s-a interzis să candideze: "România este controlată de puteri străine. Actualul președinte al ţării este Macron"

Călin Georgescu susține că a fost acuzat pe nedrept de interferențe străine, în special de influențe rusești. Acuzații similare i-au fost aduse președintelui american Donald Trump în primul său mandat, fără dovezi care să le susțină, mai spune Georgescu, potrivit Mediafax.

Fostul candidat la președinția României și câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, afirmă că sistemul din România este controlat de puteri externe, menționând că, în trecut, influența principală a fost exercitată de fostul secretar de stat american, Antony Blinken.

"Actualul președinte al României este Macron"

De la venirea administrației Trump la conducerea SUA, controlul asupra României ar fi fost preluat de Franța. Georgescu subliniază că președintele actual al României este, de fapt, Emmanuel Macron.

În acest context, Georgescu se consideră un „proscris”, fără a fi suspectat în primul rând de vreo intenție ascunsă, iar mesajul său a fost mereu dedicat poporului român.

„Am fost acuzat fals de interferențe străine, rusești, exact cum a fost acuzat în trecut președintele Trump. Cu toate acestea, nu există dovezi. Întreg sistemul din România este controlat de puteri străine. Înainte a fost controlat de fostul secretera de stat, Blinken, iar după administrația Trump este complet controlat de Franța. Actualul președinte al României este Macron. În mod clar, eu am venit din afară. Am fost un proscris. Nu am avut niciun fel de suspiciune, în primul tur, iar povestea mea a fost complet dedicată poporului meu”, a declarat Călin Georgescu.

În timpul interviului, Georgescu a vorbit și despre campania sa electorală. El a spus că întreaga sa campanie s-a concentrat doar pe „pace” și că „nu se așteptau la mine să câștig primul tur pentru că am vorbit despre pace”.

„De altfel, întreaga mea campanie a fost concentrată doar pe pace. Și am fost acuzat de mass-media de ce vorbesc despre pace. Pentru că ei au nevoie de război. Tot timpul a fost așa, toată campania. Am vorbit despre pace. Ei au spus război. Am vorbit despre pace, ei au spus război. Nu se așteptau la mine să câștig primul tur pentru că am vorbit despre pace și, desigur, oamenii caută pacea. În timpul campaniei, mi-au pus doar întrebări despre război încontinuu, iar eu am vorbit despre pace. Așa că aceasta a fost întreaga campanie și, desigur, un alt punct foarte important a fost Programul meu, Alimentație, Apă și Energie, deoarece am prezentat un plan de a schimba sistemul economic al României, acesta fiind bazat pe ideologia Hamiltoniană, după cum bine se știe. Îmi doresc să fac o Românie după modelul lui Hamilton, adică total independentă pentru a furniza o economie performantă, dar depinzând exclusiv de resursele naturale, nu de datorii, știi. Exact aceasta a fost situația. Deci putem fi o putere în Europa de Est sau chiar în toată Europa, doar pentru că trebuie să urmăm cele mai bune practici pe care le-am avut în lume. Și unul dintre cei mai buni pe care îi recunosc personal este părinte fondator al Statelor Unite, Alexander Hamilton.”, i-a spus Călin Georgescu jurnalistului american.

