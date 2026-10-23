Un fost viceprimar al Slatinei i-a primit pe polițiștii veniţi să-i percheziţioneze casa, cu focuri de armă. Bărbatul, care este în prezent consilier local PNL este cercetat într-un dosar de cămătărie şi şantaj, împreună cu un director al Companiei de Apă Olt. În momentul în care mascaţii i-au intrat în casă, el şi-a descărcat puşca de vânătoare, pe care o deţinea în mod legal, în poarta de la garajul vecinului.

Totul s-a întâmplat ieri, în timpul unor percheziții efectuate de polițiști în Slatina, într-un dosar de șantaj și camătă. Un consilier local PNL, care este și administratorul cimitirului din oraș, a ieșit din locuință cu o armă de vânătoare și a tras mai multe focuri.

În momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului, i-au cerut să predea arma. Acesta s-a conformat, iar, din fericire, nimeni nu a fost rănit. În același dosar este vizat și directorul administrativ al Companiei de Apă Olt.

Potrivit anchetatorilor, în ultimii doi ani, consilierul local ar fi împrumutat unei persoane bani cu dobândă, iar ulterior, împreună cu celălalt bărbat, ar fi constrâns-o să ofere sume suplimentare de bani, dar și alte beneficii materiale.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii au efectuat ieri patru percheziții, iar cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Astăzi, aceștia urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.