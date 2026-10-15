Un elev a vrut să îşi "impresioneze" colegii cu achiziţia sa de pe net, dar şi-a trimis o colegă la spital

A vrut să îşi "impresioneze" colegii, dar şi-a trimis o colegă la spital. Un adolescent a folosit, joi, un spray iritant lacrimogen, pe holul unei şcoli din municipiul Ploieşti, fiind chemată ambulanţa după ce o elevă de 13 ani a avut stări de rău. Adolescentul a cumpărat sprayul de pe internet.

”Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie Ploieşti, la data de 15 octombrie 2026, au fost sesizaţi, de către o femeie, prin Dispeceratul Poliţiei Municipiului Ploieşti, cu privire la faptul că, pe holul unui liceu din municipiul Ploieşti, se simte un miros înţepător, provenit de la un spray. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat un elev de 15 ani, care ar fi pulverizat pe holul unităţii de învăţământ substanţă dintr-un spray iritant lacrimogen, cu scopul de a-şi impresiona colegii, fără a exista vreun conflict”, informează, joi, reprezentanţii Poliţiei judeţului Prahova.

O elevă, la spital

Surse judiciare precizeză că incidentul a avut loc în pauza dintre cursuri, pe holul Colegiului Naţional ”Alexandru Ioan Cuza”, băiatul care a folosit sprayul spunând că l-a cumpărat de pe internet.

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O eleva de 13 ani, care a inhalat vaporii substanţei pulverizate a acuzat stări de rău. La liceu au venit de urgenţă un echipaj medical de la ambulanţă şi mama copilei. Fata a primit îngrijiri medicale şi mama ei a refuzat să fie transportată la spital.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.