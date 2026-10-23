Un elev de 13 ani ar fi fost fotografiat cu un cuțit la școală, în Timișoara. Imaginea, postată pe internet

Un elev de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timișoara ar fi venit, miercuri, cu un cuțit la școală. Incidentul a ieșit la lumină după ce elevul a fost fotografiat având un obiect asemănător unui cuțit în mână, în sala de clasă. Potrivit unui e-mail anonim, trimis pe adresa instituției, fotografia respectivă ar fi ajuns pe platformele de socializare.

Potrivit primelor informații, cadrele didactice ar fi aflat de incident în urma unui e-mail anonim trimis pe adresa școlii, însoțit de fotografia respectivă. În e-mail se preciza faptul că minorul în cauză, care ar fi postat fotografia pe TikTok, ar avea un istoric de comportament neadecvat și acte de indisciplină.

"Acest elev are un istoric lung de comportament neadecvat și acte de indisciplină care au escaladat constant din cauza lipsei unor măsuri ferme din partea conducerii și a cadrelor didactice", se arată în e-mail.

Poliția a fost sesizată, iar elevul a fost identificat. Minorul susține că obiectul nu îi aparținea și că ar fi fost vorba despre un cuțit de jucărie, însă ar fi refuzat să dezvăluie unde l-a ascuns.