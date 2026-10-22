Un incident violent a avut loc într-un liceu din Pitești, unde un elev de 15 ani și-ar fi rănit un coleg cu un cuţit și ar fi agresat fizic un alt adolescent. Victima care a suferit o rană la antebraț a fost transportată la spital, iar presupusul agresor a ajuns în custodia polițiștilor.

"Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul", se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, elevul atacat a suferit o leziune la nivelul antebraţului şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

"Agresorul se află în custodia poliţiştilor, iar la acest moment se desfăşoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc şi luarea măsurilor legale care se impun", se mai menţionează în informare. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din municipiul Piteşti.

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Potrivit unor surse Observator, adolescentul de 15 ani și-ar fi chemat cei doi colegi în baia liceului, unde ar fi avut loc incidentul. Toți trei sunt elevi în clasa a IX-a, iar între aceștia ar fi existat conflicte încă de la începutul anului școlar. Anchetatorii urmează să stabilească dacă este vorba și despre un posibil caz de bullying.

În timpul conflictului, adolescentul l-ar fi tăiat superficial pe unul dintre colegi cu un obiect tăietor-înțepător, iar pe celălalt l-ar fi lovit cu același obiect, fără să îl rănească însă cu lama. Elevul care a suferit tăietura a fost transportat la spital, în timp ce celălalt a refuzat transportul la unitatea medicală.

Presupusul agresor a fost preluat de polițiști și dus la secție pentru audieri, potrivit acelorași surse. Din informaţiile obţinute de Observator, victima este stabilă şi are leziuni uşoare.

Un elev, transportat la spital

De asemenea, un echipaj SMURD a intervenit pe bulevardul I.C. Brătianu din Pitești pentru a acorda îngrijiri medicale celor doi adolescenți, ambii în vârstă de aproximativ 15 ani, relatează SMURD.

În urma evaluării, salvatorii au constatat că unul dintre minori prezenta o plagă la nivelul membrului superior drept, iar celălalt avea escoriații la nivelul membrului superior stâng.

Adolescentul care a suferit rana a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, în timp ce celălalt a refuzat transportul la unitatea medicală.

Pe durata intervenției, polițiștii și jandarmii au asigurat ordinea publică, au îndepărtat persoanele adunate în zona incidentului și au creat condițiile necesare pentru ca echipajul medical să poată interveni în siguranță.

Reacția Inspectoratului Școlar

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul Școlar Județean Argeș, elevul de 15 ani ar fi intrat în unitatea de învățământ cu o macetă, cu care a rănit doi colegi. Incidentul a avut loc în baia liceului, în pauza dintre orele 8:50 și 9:00. Toți cei trei adolescenți sunt elevi în clasa a IX-a, iar presupusul agresor învață în clasa a IX-a D.

Inspectoratul Școlar Județean Argeș a fost informat de conducerea liceului, iar un inspector școlar s-a deplasat de urgență la fața locului pentru a identifica împrejurările care au dus la producerea incidentului.

De asemenea, au fost anunțate Ministerul Educației și Cercetării și Instituția Prefectului Județului Argeș. Reprezentanții Inspectoratului Școlar au precizat că vor monitoriza situația în colaborare cu autoritățile competente.