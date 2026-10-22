Între colegi, o glumă banală poate să strice o prietenie. Dar când o neînțelegere în clasă degenerează în pumni și amenințări cu moartea, lucrurile devin de o gravitate extremă. Scenele incredibile s-au petrecut chiar în timpul orei, la Școala Gimnazială Matei Basarab din Târgoviște, totul sub privirile neputincioase ale profesoarei de la catedră. Scandalul ar fi pornit după ce niște cărți au fost mutate de pe o bancă pe alta. În câteva secunde, un băiat de paisprezece ani a fost snopit în bătaie de un coleg mai mare.

Mama victimei acuză că profesoara a înghețat și nu a intervenit la timp. Poliția a emis deja un ordin de protecție provizoriu. Între timp, cei doi elevi se duc în continuare la cursuri, în aceeași clasă.

Incidentul ar fi avut loc în timpul orei de educație socială, în clasa în care cei doi copii învăţau.

La un moment dat, elevul de 15 ani s-ar fi năpustit asupra colegului său, cu un an mai mic, și l-ar fi lovit de mai multe ori de bancă.

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"I-a dat o palmă după ceafă. El s-a ridicat, l-a întrebat de ce dai. Celălalt i-a mai dat câte o palmă pe fiecare obraz. Apoi l-a luat de gât şi l-a trântit cu capul de banca din spate. În timp ce îl lovea îi spunea "te omor! te omor!" era umflat la faţă, îi tremura tot corpul şi avea gâtul vânăt", povesteşte mama victimei.

"S-a întors în spatele colegului, i-a dat jos cărțile, caietele, acesta a ripostat, cel din spate. S-a ridicat în picioare în fracțiune de secundă, l-a prins de gât, m-am ridicat de la catedră, m-am dus la ei, i-am despărțit", spune Mădălina Diniţă, profesor de educaţie socială.

Victima ar fi ieşit singură să caute ajutor

După incident, copilul de 14 ani ar fi ieşit din clasă şi ar fi căutat ajutor la gardian. Mama a mers la Poliţie şi a sesizat atât Inspectoratul Şcolar, cât şi Ministerul Educaţiei.

"Vom face cercetările disciplinare, privind activitatea la clasă şi vom respecta şi procedura dată de Minister privind managementul cazurilor de violenţă", spune Florin Şontea, director la şcoala gimnazială, Matei Basarab.

Agenţii au emis un ordin de protecţie provizoriu, pentru cinci zile, care îi interzice adolescentului de 15 ani să se apropie de colegul lui.

"Agresorul are obligaţia de a păstra o distanţă minimă de doi metri faţă de victimă și să nu o contacteze în niciun mod, inclusiv telefonic sau prin corespondenţă", explică Iasmina Roşescu, IPJ Dâmboviţa.

Totuşi, cei doi merg în continuare la cursuri în aceeaşi clasă, aşa că şcoala trebuie să se asigure că băiatul de 14 ani este în siguranţă şi că ordinul poliţiei este respectat, inclusiv în timpul orelor.