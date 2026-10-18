Un inginer silvic de 46 de ani a murit lovit de o creangă, în timp ce curăţa un copac, în Botoşani
Un inginer silvic de 46 de ani a murit lovit de o creangă, în timp ce curăţa un copac, în Botoşani - Shutterstock / Profimedia
Un bărbat în vârstă de 46 de ani a murit sâmbătă, după ce a fost lovit de o creangă căzută dintr-un copac pe care, alături de alţi muncitori, îl curăţa.
Accidentul s-a produs în incinta unei unităţi militare din municipiul Botoşani, însă atât victima, cât şi colegii care lucrau la curăţarea copacului erau personal civil angajat pentru efectuarea lucrărilor respective.
Creanga căzută din copac l-a lovit pe bărbat în cap, acesta decedând pe loc, potrivit Mediafax. Un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean s-a deplasat la faţa locului, însă nu a putut decât să constate decesul.
Persoana decedată era inginer silvic şi lucra la Direcţia Silvică Botoşani, însă în momentul procedurii accidentului se afla în timpul liber.
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