Un motociclist implicat într-un accident grav în Capitală a murit la spital. Martorii s-au grăbit să îi scoată casca: "Tot ce nu trebuia făcut"

Reprezentanţii Brigăzii Rutiere Bucureşti au anunţat, vineri, că poliţiştii au fost sesizaţi, miercuri, că la intersecţia bulevardului Camil Ressu cu strada Odobeşti s-a produs un accident rutier.

"Conducătorul unui autovehicul, în vâstă de 57 de ani, care se deplasa pe bulevardul Camil Ressu dinspre strada Dristorului către bulevardul Nicolae Grigorescu, în momentul efectuării virajului la stânga către strada Odobeşti, a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă din sensul opus de circulaţie, pe bulevardul Camil Ressu, de un bărbat în vârstă de 30 ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero. În urma impactului, atât conducătorul moto, cât şi pasagera au suferit vătămări corporale. Aceştia au fost transportaţi la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale", au precizat poliţiştii.

În aceeaşi zi motociclistul a murit la spital. Poliţiştii şi procurorii au deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

"Conform constatărilor preliminare obţinute în urma efectuării autopsiei de personalul medical din cadrul Institutului de Medicină Legală Mina Minovici, decesul motociclistului a survenit ca urmare a hemoragiei interne subsecventă leziunilor suferite", a menţionat sursa citată.

Tânărului i-ar fi fost acordat greşit primul ajutor

Un martor care face parte din asociaţia de voluntari "Exista un EROU in fiecare dintre VOI" a povestit pe Facebook cum s-a întâmplat accidentul cumplit. Starea motociclistului s-ar fi agravat pentru că un alt martor i-ar fi scos casca motociclistului în mod necorespunzător.

"Voluntarii #EUEIFDV care au intervenit pentru acordarea primului ajutor pana la venirea echipajelor au fost împiedicaţi să-şi facă treaba corect de 5-6 binevoitori care au tot insistat să scoata căştile motocicliştilor (NICIODATĂ să nu faceţi asta, casca se scoate doar de către oameni calificaţi să o facă), să le mişte membrele sau coloana, să-i întoarcă, să-i ude, să le dea să bea apă, etc. Adică tot ce nu trebuia făcut. Parcă aveau To Do list. Asta în ciuda rugăminţilor şi avertismentelor repetate care le-au fost adresate.

Iar asta este pentru tânărul motociclist care i-a desfăcut catarama băiatului, ajutându-l astfel să-şi scoată singur casca. Din păcate am observat târziu şi n-am apucat să intervin la timp pentru că eram ocupat cu motociclista. Revin la tine, tinere: după cum ai observat (sper că măcar atat…), imediat dupa ce şi-a scos casca, starea lui s-a agravat brusc. Dacă nu sunteţi instruiţi în acordarea primului ajutor, mai bine nu o faceţi deloc, pentru că riscaţi să agravaţi leziuni pe care nici nu le vedeţi. Este cel mai corect şi cel mai logic să procedaţi aşa. NU SCOATEŢI CASCA MOTOCICLIŞTILOR DACĂ NU ŞTIŢI CUM! Este suficient să menţineţi cu ambele mâini de o parte şi de alta capul victimei în poziţia în care l-aţi găsit şi să îi ridicaţi viziera", se menţionează în mesajul postat pe Facebook.

