În România, unde cel mai mic consumator de droguri are doar 9 ani, traficanţii ajung până la porţile şcolilor! La un liceu din Caransebeş, elevii au asistat, de la ferestrele claselor, la un flagrant al procurorilor DIICOT. Mai mulţi tineri vindeau substanţele interzise chiar lângă intrarea în şcoală. Nu pe o alee ascunsă, nu într-un loc ferit, ci direct din portbagajul unei maşini, la câţiva paşi de elevi!

Cei doi indivizi erau de ceva vreme în atenția polițiștilor. Vorbim de un cetățean sirian de 44 de ani și de un român de 53 de ani, care sunt acum cercetați pentru trafic de droguri de mare risc.

Cei doi, rude prin alianță, de altfel au fost prinși în flagrant în Caransebeş, în timp ce ar fi tranzacționat un kilogram de cocaină pentru 60.000 de euro.

Flagrantul a fost făcut la câțiva metri de intrarea principală la una dintre cele mai bine cotate licee din Caransebeş, astfel că elevii au filmat de la geamul unei săli de clasa acțiunea polițiștilor. Mai mult, în acest an, spun anchetatorii, cei doi ar fi pus la punct în curtea casei lor o cultură de cannabis destinată comercializării.

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