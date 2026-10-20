Accident neobişnuit la Piteşti! Un elan a fost lovit de un camion după ce a alergat minute în şir pe un drum intens circulat şi nu a supravieţuit. Poliţiştii nu ştiu acum de unde să pornească ancheta. Elanii au dispărut de la noi din ţară acum 200 de ani, iar biologii au încercat repopularea într-un parc natural din judeţul Neamţ. Mult prea departe de Piteşti pentru ca animalul să fi străbătut sute de kilometri fără să îl fi văzut nimeni altcineva.

Cu câteva minute înainte de accident, şoferii au filmat apariţia elanului la ieşirea din Piteşti pe drumul spre Mioveni. Era dezorientat şi se apropia periculos de şosea.

"În cursul nopţii, poliţiştii rutieri Argeş au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 73, în comuna Mărăcineni, între un camion şi un animal", spune Octavian Iancu, IPJ Argeş.

Şoferul le-a spus poliţiştilor că elanul a sărit în faţa camionului şi nu l-a putut evita. Agenţii au chemat mai mulţi vânători ca să îl ia de pe şosea.

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Reporter: Aţi mai văzut un elan până acum?

Localnic: La noi niciodată! Ce să caute aici?

Localnic: Am venit să vedem şi noi, de curioşi. Nici nu mă gândeam să fie aici.

Poliţiştii trebuie să dezlege acum misterul apariţiei unui elan la Piteşti. Avea aproape trei ani şi cel mai probabil era crescut şi deţinut ilegal. Din primăvară, rangerii din Parcul Natural Vânători, din judeţul Neamţ, încearcă repopularea zonei cu acestă specie de cerb.

"Cu siguranţă este o provocare, nu doar pentru mine, ci şi pentru comunitate ştiinţifică, pentru că deţinerea elanului în captivitate este foarte problematică având în vedere că ele sunt animale solitare care parcurg distanţe mari", spune Sebastian Cătănoiu, director Parcul Natural Vânători Neamţ.

Apariţia misterioasă a elanului din Argeş nu este singulară. La sfârşitul anului trecut, un animal sălbatic a fost filmat la marginea unei păduri din Hunedoara.

Elanul, cea mai mare specie de cerb din lume, cântăreşte până la 700 de kilograme. A fost prezent cândva inclusiv la noi în ţară, însă despăduririle şi vânătoarea excesivă au dus la dispariţia lui.