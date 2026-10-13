Un şofer a ajuns cu mașina în râul Dâmbovița, chiar lângă un pasaj din Capitală. Una dintre ipoteze este că acesta ar fi pierdut controlul volanului din cauza carosabilului umed. În autoturism se afla și un pasager.

Din fericire, cele două persoane care se aflau în mașina care a plonjat în râul Dâmbovița au fost nevătămate. Ele au reușit să iasă singure, fără să aibă nevoie de ajutor.

Iar mașina a suferit doar niște avarii minore. Totul s-a întâmplat azi noapte, în apropierea pasajului Nicolae Grigorescu din capitală. În momentul incidentului ploua, iar carosabilul era foarte alunecos. Una dintre ipotezei este că șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza condițiilor meteo.

O altă posibilitate este că acesta s-a fi circulat cu viteză prea mare. Însă deocamdată nu se știe exact ce a dus la producerea accidentului.

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Autoritățile urmează să stabilească cum și de ce a ajuns șoferul cu autoturismul în apele Dâmboviței.