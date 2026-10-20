Scene periculoase au fost surprinse în traficul din Vaslui. Un şofer 76 de ani a circulat pe contrasens într-un sens giratoriu, apoi pe un bulevard aglomerat. Un jandarm a reuşit să-l oprească înainte să provoace o tragedie. Bătrânul a explicat că a ajuns pe contrasens orbit de luminile unui alt autoturism.

Bărbatul a fost surprins încălcând regulile de circulație în trafic. Acesta s-a deplasat pe sensul opus de mers. Mai mult, nu a acordat prioritate unui pieton care traversa strada regulamentar, pe trecere. Astfel a pus în pericol și siguranța celorlalți participanți la trafic.

A rămas fără permis

Totul s-a întâmplat pe un bulevard aglomerat din Vaslui. Incidentul a fost semnalat la 112, iar polițiștii sosiți la fața locului au făcut verificări.

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Bărbatul a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de aproape 2.600 de lei. Ba mai mult, acesta a rămas și fără permisul de conducere, fiindu-i suspendat pentru 120 de zile, adică aproximativ 4 luni.