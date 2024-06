Anton este unul dintre şoferii ghinionisti, care nu a scăpat de o sancţiune pentru depăşirea vitezei legale.

"Chiar acum am luat in Bulgaria o amendă de radar si cand am ajuns in vamă a trebuit sa o plătesc obligatoriu. 170 si ceva de euro 11", povestește Anton Lefter.

Cea mai mare amendă de viteză pe care a luat-o a fost în Ungaria.

"În Ungaria. 250 şi ceva", spune Anton.

Alți soferi români care au ajuns zilele acestea în Bulgaria se plâng pe rețelele de socializare că au primit amenzi în urma cu trei ani și au aflat de ele abia acum.

Mai mulți șoferi români se plâng de astfel de amenzi

"În 7 ianuarie la intrare în Bulgaria din Turcia, control, am aflat că am amendă. Mi-a spus că figurez cu două amenzi. Una din 2021 şi una de anul trecut", povestește un alt șofer.

În mod normal, şoferii care incalca regulile de circulatie in Uniunea Europeana primesc amenda la domiciliu. Sunt însă cazuri când află despre sancţiune abia atunci cand se intorc în ţara unde a fost emisă. Cei care nu plătesc pot avea surprize neplăcute.

"Aistemul de sanctionare al neplăţii este mult mai drastic decat la noi. În Bulgaria se ajunge chiar pana la imobilizarea masinii. În Turcia chiar si reţinerea ta pentru o perioada de timp", spune Aurel Moraru, specialist legislație rutieră.

Cele mai multe amenzi sunt pentru viteză. Pentru depăşirea vitezei legale cu peste 40 km/oră, sancţiunile ajung la 370 euro in Germania, 1.400 euro în Italia sau 3.700 euro in Franţa.

Proiectul va fi implementat în toate ţările membre UE până la sfârșitul anului

În 40% din cazuri, statele pe teritoriul cărora a avut loc abaterea de la codul rutier n-au trimis documentele necesare plăţii în țara de reședință a contravenientului. De aceea, Parlamentul European obligă toate ţările sa expedieze documentele necesare plăţii în cel mult 11 luni de la constatare.

"Este o regula in beneficiul cetătenilor. Dacă nu se respecta acel termen de maxim 11 luni de la data faptei, cetăţeanul nu mai trebuie sa plătească amenda chiar daca o primeste ulterior. Statele pot sa faca acorduri intre ele pentru a-si executa silit cetătenii pentru amenzi pe care le-au primit in state terţe", Vlad Gheorghe, europarlamentar.

Noul regulament prevede şi ca permisul reţinut într-o ţară membră UE să nu mai poată fi folosit in alta.

Proiectul va fi implementat în toate ţările membre UE până la sfârșitul anului.

