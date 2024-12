Un tânăr de 30 de ani s-a sinucis Live pe Facebook. S-a aruncat de pe pod în faţa maşinilor: "Vă rog să nu mă plângeţi, n-are rost"

Bărbatul de 30 de ani s-a urcat pe un pod care traversează autostrada în apropiere de localitatea Traian Vuia din judeţul Timiş, între Leucuşeşti şi Şuşani, pe sensul spre Timişoara, iar de acolo s-a aruncat pe carosabil. Din cauza traficului intens a fost izbit de o maşină, el decedând.

"Îmi cer scuze încă o dată că sunt un prost, sunt un fraier sunt vai ş-amar de viaţa mea. Vă cer scuze tuturor că v-am deranjat cu orice, poate cu puţin, poate cu mult. Nu o să se mai întâmple, eu acum mă duc pe drum, unde o fi capătul o fi. De mine n-o să mai auziţi, vă rog să nu mă plângeţi, n-are rost. Vă cer scuze încă o dată tuturor şi celor care v-am dezamăgit. Îmi accept soarta, aveţi grijă de voi, fiecare pentru el. Oricum eu am fost tot timpul în plus pentru toţi, oriunde m-am dus am fost în plus, dacă nu m-am dus am fost în plus. De acum îmi cer scuze pentru tot ce am făcut şi ce n-am făcut. Care vrea să mă înţeleagă mă înţelege, care nu nu. Eu cu viaţa îmi fac socoteala. Nu-i vina nimănui, e vina mea, eu mi-o asum. Îs eu în plus în viaţa asta pentru toţi, o să mă duc să nu mai fiu în plus, gata. O să mai plâng puţin, asta îmi daţi voie nu?", a spus el în timpul Live-ului.

Ulterior a închis transmisia şi s-a aruncat în faţa maşinilor, încheindu-şi socotelile cu viaţa.

Mai multe echipaje de poliţie şi ambulanţă au fost trimise la faţa locului, medicii constatând decesul.

Circulaţia rutieră pe autostradă este blocată pentru a permite echipelor de criminalişti să desfăşoare cercetările la locul accidentului.

