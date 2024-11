Un tânăr jandarm, înger salvator pentru o mamă şi fiicele ei, de doar 10 luni şi 3 anişori. Riscau să ardă de vii, în casa cuprinsă de flăcări

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara a informat, luni, că incendiul a cuprins o locuinţă în municipiul Orăştie din judeţul Hunedoara. Focul, care era deja peste acoperişul casei, a fost observat de un jandarm care locuieşte în vecinătate, relatează news.ro.

Fetele, adăpostite în casa jandarmului

”În timp ce eram acasă, am auzit pe stradă nişte zgomote. Privind pe geam am văzut două persoane agitate. Am ieşit să văd despre ce este vorba şi am constatat că o anexă a casei unui vecin ardea. Văzând flăcările care erau peste acoperişul casei, am revenit rapid în interior pentru a-mi lua telefonul. Am sunat la 112, le-am transmis pompierilor informaţii despre locaţie şi ce s-a întâmplat, în timp ce mă îndreptam către casa respectivă, deoarece în interior ştiam că se află două fetiţe, una de 3 ani, iar cealaltă de aproximativ 10 luni şi mama acestora. Pentru siguranţa lor, am procedat la evacuarea acestora din imobil, deoarece focul fiind destul de agresiv se putea răspândi rapid către camera unde acestea dormeau”, a povestit sergentul major Sergiu Dănescu, subofiţer operativ la Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După evacuare, fetele au fost duse acasă la jandarm, unde au rămas până când focul a fost stins şi nu a mai existat niciun pericol.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut vreodată bradul în noiembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰