Un tramvai a luat foc în mers, în Timişoara. Opt călători au reuşit să coboare la timp

”Joi, 09.01.2025, în jurul orei 21:30, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tramvai electric în Timisoara, pe str. Iosif Nemoianu. La locul evenimentului s-au deplasat trei autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Timişoara. La sosirea la locul evenimentului, incendiul se manifesta cu degajări de fum la nivelul cabinei vatmanului. Din tramvai s-au autoevacuat în siguranţă 8 persoane, fără a se înregistra victime”, a transmis ISU Timiş.

În tramvai se afla şi activistul civic, Corneliu Vaida. El a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu incidentul şi a spus că a sunat la numărul de urgenţă 112, în timp ce vatmanul era total nepregătit.

”Tramvaiul în care mă întorceam acasă a luat foc în dreptul spitalulului Luis Ţurcanu. Vatmanul - total nepregătit pt. astfel de situaţii! Am evacuat cei câţiva pasageri, am luat extinctorul şi am stins parţial incendiul şi am sunat la 122. Doamne ajută că nu au fost victime!”, a scris pe Facebook, Corneliu Vaida.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Căutaţi un al doilea job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰