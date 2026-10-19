Ursul cu 5 picioare, căutat de jandarmii din Câmpina. Poza generată cu AI a provocat şi emiterea unui RO-Alert

O glumă a pus pe jar atât cetăţenii, cât şi autorităţile din Câmpina. Un urs cu 5 picioare a fost plasat pe o stradă din oraş cu ajutorul AI, dar nimeni nu a sesizat anomalia din poză.

Ursul cu 5 picioare, căutat de jandarmii din Câmpina. Poza generată cu AI a provocat şi trimiterea unui RO-Alert - Arhivă

Fotografia cu ursul cu 5 picioare s-a viralizat rapid pe reţelele de socializare, iar cetăţenii au apelat speriaţi la autorităţi. Au fost trimise în zonă rapid echipaje de jandarmi, poliţişti locali şi SMURD, potrivit europafm.ro, fără ca cineva să verifice cu adevărat poza de la care a plecat totul.

RO-Alert pentru o poză generată cu AI

Incidentul s-a petrecut duminică, 18 octombrie. S-a emis chiar şi un RO-Alert care să avertizeze oamenii să stea departe de ursul creat cu AI. "La fața locului, jandarmii au luat legătura cu persoana care a efectuat apelul, aceasta prezentând o fotografie despre care a precizat că a primit-o prin intermediul aplicației Whatsapp și care ar fi indicat prezența unui urs în zonă.După mai multe verificări s-a constatat și faptul că nicio persoană din zonă nu văzuse ursul pe stradă, fotografia fiind generată cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, iar imaginea fusese redistribuită succesiv între mai multe persoane", se arată în comunicatul oficial emis de autorităţi ulterior.

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Dacă gafa autorităţilor nu are nicio scuză, panica oamenilor este îndreptăţită. În ultima perioadă, mai mulţi urşi au fost văzuţi în Câmpina, unul dintre ei chiar pe strada "Alexandru Ioan Cuza", strada pe care fuse plasat şi ursul cu 5 picioare.