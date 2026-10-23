Acum mergem mai departe şi vrem să vă întrebăm: Cum este vremea la voi? Pentru că, prin ţară, tomana pare că s-a instalat confortabil şi nu mai pleacă. În Galaţi, e cod galben de ceaţă în această dimineaţă. Nu putem decât să ne închipuim cât de amăgiţi sunt şoferii.

Încă de la primele ore, județul Galați a fost cuprins de acest val de ceață densă și nu vorbim doar despre Galați, ci și despre Tulcea, Vrancea, o parte din Bacău, Vaslui și Iași.

Probleme pentru şoferi

Sunt probleme pentru șoferii, mai ales în afară localităților, acolo unde nu există iluminat public și vizibilitatea scade sub 200 de metri și, în anumite locuri, chiar sub 50 de metri. Primul motiv pentru care șoferii trebuie să fie foarte, foarte atenți în aceste condiții, să folosească doar faza scurtă și luminile de ceață, să aibă parbrizul și luneta curate, să reducă viteza pe cât posibil astfel încât să poată frâna fix în distanța pe care o pot vedea în aceste condiții de ceață și foarte, foarte important să evite orice fel de depășire.

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Codul galben de ceață pentru această regiune a țării a intrat în vigoare de la ora 6 în această dimineață și a fost valabil până la ora 9.