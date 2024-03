Vezi și

"Noi am moştenit această tradiţie şi lâna are cerinţele ei. În fiecare an venim să ne împrospătăm hainele ţărăneşti pe care le-avem. Ţoluri, cerge, pături, ce-avem prin casă. Astăzi mi-am luat o cămeşă, după cot se numeşte, şută. Pentru că noi încă mai lucrăm astăzi şi îmbrăcate în port tradiţional, nu doar avem haine de sărbători", a declarat Măriuca Verdeş, localnică.

Vâltoarea, un fel de maşină de spălat naturală

În satele din Maramureș, tradiţia este încă un mod de viaţă. Iar curăţenia de primăvară se face şi ea după metodele străbunilor. În Călineşti, după ce pământul din curţi este pregătit pentru însămânţat, toată lumea aduce ţesăturile la vâltoarea satului. "Cam de 80 de ani. Şi de prin sate şi de prin sat o venit lumea. Dar cât o fo' colectivul ni l-o luat ş-apoi l-am făcut de-al doilea", a declarat Maria Revnic, proprietar vâltoare.

Vâltoarea, un fel de maşină de spălat naturală, este perfectă pentru lucrurile din casele ţărăneşti. Şi spală de la cămăşi, la haine groase şi chiar curverturi de lână. Pare simplu, însă doar localnicii ştiu să aleagă momentul perfect pentru fiecare: ţesăturile mici se duc când debitul apei este scăzut, iar cele mai grele când vâltoarea are apă din abundență. Folosirea vâltorii este o tradiţie veche de sute de ani. Plata la vâltoare se face doar dacă localnicii doresc, iar banii sunt folosiți pentru recondiționarea sistemului de funcționare.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei În cuplu, preferaţi să puneţi banii la comun sau aveţi cheltuieli separate? În cuplu Separat

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰