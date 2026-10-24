Viorel Păunescu, fost preşedinte al Stelei, a murit la 91 de ani. Suferea de Alzheimer

Viorel Păunescu, fostul preşedinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani. Păunescu, preşedinte al clubului din Ghencea în perioada 1998-2003, a decedat în această dimineaţă.

Fostul oficial a apărut foarte rar în spaţiul public în ultimii ani din cauza problemelor de sănătate. Viorel Păunescu suferea de câţiva ani de Alzheimer. În trecut, Păunescu s-a confruntat şi cu 5 hernii, potrivit GazeteiSporturilor. Victor Piţurcă, fost jucător şi antrenor al Stelei, era cel care îl vizita cel mai des pe Viorel Păunescu.

Moment de reculegere înaintea meciurilor din această etapă

Viorel Păunescu s-a născut la Fărcăşeşti în 1935 şi a jucat handbal de performanţă în tinereţe. A evoluat pentru Steau şi Dinamo în anii '50-'60 şi a jucat, de asemenea, şi pentru naţionala de handbal a României.

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Între 1998 şi 2003, cât timp a fost preşedintele Stelei, el a preluat echipa de fotbal de al MApN şi a înfiinţat un ONG denumit AFC Steaua. Ulterior, acea entitate a cedat locul din prima ligă de fotbal către Comercială Fotbal Club Steaua București SA, echipa lui Gigi Becali. "Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă. Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2. Suporterii mă respectă și mă sună și în ziua de azi, vorbesc cu ei. FCSB are treaba ei, eu am rămas în relații bune cu Gigi Becali", declara Viorel Păunescu la acea dată.

În semn de omagiu, Liga Profesionistă de Fotbal a hotărât ca toate partidele rămase de disputat în etapa a 13-a să fie precedate de un moment de reculegere. "Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, în numele instituţiei pe care o conduce, transmite sincere condoleanţe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!", se mai arată în comunicat.