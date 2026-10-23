Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) SA anunţă că, în perioada 26 -30 octombrie 2026, se efectuează lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare din Sectorul 4 din Bucureşti, urmând să fie sistată temporar furnizarea agentului termic către 17 puncte termice, care alimentează aproximativ 166 de blocuri.

Zeci de blocuri din Bucureşti, fără căldură până la finalul lunii. Zonele unde Termoenergetica anunţă lucrări - Shutterstock

Lucrările se desfăşoară pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, urmând să fie afectate zonele Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Strada Secuilor, Şoseaua Olteniţei, Calea Şerban Vodă, precum şi străzile adiacente, potivit News.ro

"Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă că, începând cu 26 octombrie 2026, la solicitarea constructorului, vor fi executate lucrări de reîntregire a reţelei termice primare din Sectorul 4 al Capitalei, în cadrul proiectului POIM, aflat în gestiunea Primăriei Municipiului Bucureşti. Aceste lucrări fac parte din obiectivul de investiţii 'Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti', finanţat din fonduri europene şi de la bugetul de stat”, arată, vineri, compania, într-o postare pe Facebook.

Lucrările se vor desfăşura pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, la conducta primară de termoficare cu diametrul de 700 mm, şi se încadrează în Lotul 5, Obiectivul 21 al proiectului POIM. Zonele afectate vor fi Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Strada Secuilor, Şoseaua Olteniţei, Calea Şerban Vodă şi străzile adiacente.

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"Intervenţia constă în reîntregirea conductelor modernizate şi realizarea conexiunilor necesare pentru punerea în funcţiune a tronsonului de reţea reabilitat, precum şi înlocuirea unui cămin subteran al reţelei cu unul nou", precizează reprezentanţii companiei.

Lucrările se efectuează în intervalul 26–30 octombrie 2026, când va fi sistată furnizarea agentului termic către 17 puncte termice, care alimentează un număr de circa 166 de blocuri.

Reprezentanţii Termoenergetica Bucureşti precizează că după finalizarea lucrărilor, încărcarea conductelor se va desfăşura etapizat, pe măsură ce intervenţiile se finalizează.