Autorităţile sunt acuzate că se luptă cu cine nu trebuie în războiul anti-drog. Un român stabilit în Marea Britanie a recâştigat în instanţă 25 de grame de canabis medicinal confiscat de poliţişti, însă jandarmii i l-au luat din nou după nici o oră. În ciuda decizia judecătoreşti şi a dosarului medical, bărbatul are încă un dosar penal pentru posesie de droguri.

Poliţist: Canabis?

Giancarlo Cristea​: Da

Poliţist: În România este interzis conform legii, articolul 4, legea 143, este interzis.

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Giancarlo Cristea​: Cum să fie interzis, dacă instanţa ni le-a dat?

Poliţist: Corect, v-a dat dumneavoastră instanţa, da?! Ca să puteţi să consumaţi, de restituire. Dar nu să mergeţi cu ele pe stradă.

Giancarlo Cristea a fost oprit în trafic de jandarmi când se întorcea de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate. Poliţiştii îi restituiseră canabisul medicinal pe care îl foloseşte pentru tratarea unei boli autoimune. Însoţit de avocaţi, bărbatul a filmat operaţiunea jandarmilor.

"Am fost oprit în trafic, literalmente ca ultimul traficant, ultimul bandit, semnale acustice, luminoase, făceau semne disperate, trage pe dreapta. M-am speriat, nu mi-am dat seama ce se întâmplă", spune Giancarlo Cristea.

"Ei, în opinia mea, ştiau că cei de la DIICOT le-au înmânat bunurile şi astfel au venit şi au făcut un fel de flagrant, prindere în flagrant, că uite acum deţine cannabisul. Cannabisul predat de DIICOT", spune Raul Bud, avocat.

Este a doua oară când Giancarlo Cristea trece prin aşa ceva

În 2024 a venit în România din Anglia pentru a participa la o şedinţă în Parlament în care se discuta proiectul de lege pentru legalizarea canabisului în scop medical. A anunţat autorităţile că are asupra lui plante obţinute legal din Marea Britanie, iar procurorii anti-mafia au intervenit. Bărbatul şi-a dovedit nevinovăţia în instanţă, însă acum trebuie să o ia de la capăt!

"Am spus domnilor jandarmi că veneam de la BCCO, au văzut sigiliul BCCO. Mi s-a întins o capcană", spune Giancarlo Cristea.

Jandarmeria Capitalei a refuzat să comenteze situaţia. Intervenţia a avut loc în aceeaşi zi în care DIICOT a cerut respingerea proiectului de lege care cere să nu mai fie condamnaţi la închisoare consumatorii de droguri, ci doar traficanţii.