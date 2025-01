18 state din SUA contestă ordinul lui Trump care interzice dreptul la cetăţenie prin naştere pentru copiii imigranţilor

Ordinul, semnat de președintele Donald Trump, este unul dintre cele aproximativ 100 de ordine emise în prima sa zi completă de mandat. Acesta vizează restricționarea drepturilor prevăzute de al 14-lea amendament al Constituției, care garantează cetățenia tuturor persoanelor născute sau naturalizate pe teritoriul SUA.

Statele care sunt împotriva lui Trump

Statele care s-au alăturat procesului sunt: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Carolina de Nord, Rhode Island, Vermont și Wisconsin.

Procurorul general din New Jersey, Matthew Platkin, care conduce acest efort legal, a declarat că intenționează să demonstreze că președintele nu are autoritatea de a modifica principiile constituționale fundamentale. „Președinții au puteri largi, dar nu sunt regi,” a afirmat Platkin.

Procesul se bazează pe prevederile clare ale Constituției, care afirmă că „toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite sunt cetățeni ai Statelor Unite". Statele încearcă să invalideze ordinul executiv al lui Trump și să oprească orice măsuri luate pentru punerea sa în aplicare. Procesul lor solicită o ordonanță preliminară pentru a împiedica imediat intrarea în vigoare a ordinului.

