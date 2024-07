În statul New York, localnicii au furat startul şi s-au bucurat de focul de artificii în seara dinaintea zilei de 4 iulie. Restul americanilor aşteaptă cele 16.000 de evenimente pirotehnice planificate în această seară. Ca în fiecare an, cel mai mare va avea loc în portul New York, unde sunt aşteptaţi milioane de spectatori. Pe lângă artificii, americanii sărbătoresc cu petreceri, parade şi concursurile tradiţionale de mâncat hot-dog, la care se înscriu şi străinii.

Anul acesta, Statele Unite şi România au aniversat 27 de ani de parteneriat strategic

Şi, cum 4 iulie vine şi cu zile libere la pachet, americanii au început să aglomereze autostrăzile şi aeroporturile ca să ajungă acasă sau în mini-vacanţe. Autorităţile estimează că 70 de milioane de persoane călătoresc în această săptămână, dintre care 60 de milioane cu maşinile. Aeroporturile vor bate şi ele numărul de călători zilnici. La Bucureşti, ambasada Statelor Unite a găzduit o recepţie la care au participat preşedintele Iohannis şi premierul Ciolacu.

"Parteneriatul nostru strategic cu România este construit pe valori democratice comune, relaţii economice, legături profunde între oameni şi cooperare în domeniul securităţii şi apărării", a declarat Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA în România. "Vreau să amintesc de obiectivul nostru comun de includere a României în programul Visa Waiver. Vom continua să lucrăm împreună cu Statele Unite pentru ca acest deziderat comun să devină în cel mai scurt timp realitate pentru cetăţenii români", a declarat Klaus Iohannis, preşedintele României. Anul acesta, Statele Unite şi România au aniversat 27 de ani de parteneriat strategic.

