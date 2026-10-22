A căzut din cauza unei gropi de pe stradă şi s-a ales cu o amendă, în Italia. De ce a fost sancţionată

Incidentul a avut loc într-o localitate din provincia Bari, Italia. Femeia a căzut și s-a lovit la cap și la gât. După incident, aceasta s-a trezit cu o amendă din partea poliţiei.

Totul s-a întâmplat în localitatea Capurso, din provincia Bari. Femeia se îndrepta spre casă când s-a împiedicat și a căzut pe asfalt. Ulterior, poliția locală a decis să o amendeze. Indignată de cele întâmplate, femeia și-a povestit experiența pe rețelele de socializare.

A căzut într-o groapă chiar lângă casa ei

Incidentul a avut loc pe 29 septembrie. Femeia se întorcea de la cumpărături și avea în mâini mai multe sacoșe. Se afla la doar câțiva pași de intrarea în locuință când a început să traverseze strada, potrivit Corriere della Sella.

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Din cauza sacoșelor pe care le transporta, nu a observat o groapă din asfalt și a călcat direct în ea. Și-a pierdut echilibrul și a căzut, lovindu-se la maxilar, la gât și la cap. La fața locului a intervenit un echipaj medical de urgență.

Femeia a declarat că, în urma căzăturii, a suferit traumatisme la maxilar, în zona cervicală și la cap.

După accident, a primit și o amendă de 34 de euro

Surpriza a venit câteva săptămâni mai târziu, când femeia a primit, prin aplicația oficială italiană IO, o notificare privind o amendă pentru încălcarea Codului rutier. Amenda era de 34 de euro, dar putea fi redusă la 26,20 euro dacă era plătită în termen de cinci zile.

Nemulțumită de situație, femeia a decis să povestească public cele întâmplate și să le ceară părerea celorlalți locuitori. "Vi se pare normal?", a scris ea pe rețelele de socializare.

Femeia a explicat cum s-a produs accidentul și a contestat în special motivul pentru care fusese amendată. "Potrivit lor, mergeam pe stradă, nu am văzut groapa și astfel mi-am provocat singură căzătura", a povestit ea.

Apoi și-a exprimat indignarea: "Mă simt jignită. Nu era suficient că m-am accidentat, acum mai trebuie să plătesc și o amendă?".

Poliția susține că femeia trebuia să meargă pe trotuar

Procesul-verbal întocmit de poliția locală explică motivul sancțiunii. Potrivit agenților, femeia mergea pe strada folosind partea carosabilă, deși în dreapta sa exista un trotuar.

În document se precizează că femeia "se deplasa pe carosabil, deși exista un trotuar pe partea dreaptă, în direcția sa de mers".

De asemenea, polițiștii au declarat că, atunci când a ajuns în apropierea intersecției cu strada Labriola, femeia a căzut după ce a pus piciorul pe un capac de canal aparținând companiei de apă AQP. Prin urmare, femeia nu a fost amendată pentru că nu a observat groapa, ci pentru că se deplasa pe carosabil în loc să folosească trotuarul.

Poliția locală a confirmat această explicație și a susținut că aplicarea amenzii a fost o măsură impusă de lege, deoarece femeia se afla pe partea carosabilă în momentul accidentului. Un reprezentant al poliției a precizat că rănile suferite de femeie au fost consemnate în documentele oficiale.

Totodată, acesta a amintit că femeia are dreptul să conteste amenda, fie printr-o plângere adresată prefectului, fie printr-o acțiune în fața judecătorului.

Femeia spune că traversa strada pentru a intra în casă

Cu toate acestea, există diferențe importante între versiunea femeii și cea prezentată de polițiști. Femeia susține că nu mergea pe carosabil în locul trotuarului, ci traversa strada pentru a ajunge la intrarea în locuința sa.

În schimb, polițiștii consideră că aceasta se deplasa pe partea carosabilă fără să folosească trotuarul existent. Un alt detaliu important este faptul că amenda nu a fost aplicată imediat, la locul accidentului. Procesul-verbal arată că presupusa încălcare a regulilor de circulație a fost constatată ulterior, în urma verificărilor făcute de autorități.

În document se menționează: "Încălcarea a fost constatată la sediul poliției, în urma reconstituirii situației de la fața locului și a circumstanțelor în care a căzut pietonul". Nu este clar nici dacă accidentul a fost provocat de o groapă sau de un capac de canal O altă problemă care trebuie lămurită este starea drumului în zona în care s-a produs accidentul.

Cele două versiuni ridică semne de întrebare

Femeia susține că a călcat într-o groapă din asfalt și că aceasta i-a provocat căzătura. În schimb, în procesul-verbal al poliției se precizează că și-ar fi pierdut echilibrul după ce a pus piciorul pe un capac de canal. Cele două versiuni ridică semne de întrebare atât cu privire la modul în care s-a produs accidentul, cât și la starea carosabilului.

Deocamdată, nu este clar dacă accidentul a fost cauzat de o problemă a drumului sau dacă femeia a încălcat într-adevăr regulile de circulație, așa cum susțin autoritățile. Cert este că, după ce a căzut, s-a rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, femeia s-a trezit și cu o amendă de 34 de euro.

Cazul a stârnit indignarea acesteia și a adus în discuție atât responsabilitatea autorităților pentru întreținerea drumurilor, cât și modul în care sunt aplicate regulile de circulație pentru pietoni.