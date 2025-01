Amanda DeWitt a negociat foarte mult pentru dulapul cu marmură Ludovic al XVI-lea, plătind 3.200 de dolari pentru piesa de mobilier, în condițiile în care cumpărătorul inițial a cheltuit 22.500 de dolari pe ea. Cu toate acestea, ceea ce ea nu știa la acea vreme era ce a rămas în interiorul dulapului, ceva cu totul neașteptat, potrivit The Independent.

Într-un videoclip postat TikTok, femeia a povestit că a comandat dulapul de pe Facebook Marketplace.

Descoperirea a șocat-o

Articolul continuă după reclamă

"Când l-a primit, am deschis doare sertarele, ca să mă asigur că totul e în regulă. Vă rog să vă uitați la ce am găsit când am deschis ușa unuia dintre sertare", spune femeia, arătând în clipul de pe TikTok, ce se afla în interiorul sertarului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Femeia a rămas de-a dreptul șocantă când a realizat că în sertarul respectiv zăceau zeci de cutii portocalii de la Hermès și o cutie albastră de la Tiffany & Co.

"Absolut fără cuvinte. Deci, acesta este un set complet de farmurii din porțelan de la Hermès . Ca să nu mai vorbim că toate sunt în stare perfectă", a povestit tânăra.

Un astfel de set complet de porțelanuri de la Hermès poate depăși prețul de 8.000 de dolari, în funcție de stilul special de veselă.

"Nu am idee dacă l-au uitat aici sau a fost pus intenționat”, a spus ea. Femeia spune că a luat apoi legătura cu vânzătorul pentru a-i spune despre descoperirea pe care a făcut-o.

"A fost ireal! Am strigat după logodnicul meu Max, care era la etaj, să vină să vadă ce am găsit. El a fost la fel de șocat ca și mine. Firesc, i-am trimis un mesaj vânzătorului", a povestit ea. Două zile mai târziu, femeia a făcut un alt clip pe TikTok, acolo unde și-a anunțat urmăritorii că setul de la Hermes urmează să se întoarcă la proprietarul lui.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde petreceţi minivacanţa de Mica Unire? Acasă La munte

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰