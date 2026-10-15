Un polonez a dat lovitura vieţii sale după o călătorie în Nepal. A găsit o ciupercă atât de rară încât un singur kilogram din această specie se vinde chiar şi cu 100.000 de dolari.

A dat lovitura cu ciuperca ce se vinde cu 100.000 de dolari kilogramul: "Am reuşit" - Captură Facebook

Piotr Grzes se afla la poalele munţilor Gangapurna și Annapurna când a găsit un exemplar sălbatic de yarsagumba, ceea ce este considerat a fi Sfântul Graal al culegătorilor de ciuperci. "Am reușit! Am găsit-o! Mă aflu la poalele munților și în mâinile mele se află vârful absolut al visurilor oricărui pasionat de ciuperci", a spus Piotr Grzes pe Facebook.

Folosită în medicina tradiţională, încă analizată de cercetători

Yarsagumba mai este numită şi "ciuperca omidă" sau "Viagra din Himalaya", în denumire populară. Numele său este unul de origine tibetană şi s-ar traduce prin "iarbă de vară, vierme de iarnă". Medicina tradiţională chineză o foloseşte însă ca tonic sau afrodiziac, iar un singur kilogram din această ciupercă se vinde şi cu 100.000 de dolari, reprezentând o sursă de venit importantă pentru locuitorii din Nepal.

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Yarsagumba a devenit cunoscută în întreaga lume în 1993 atunci când o întreagă echipă de atletism din China a doborât recorduri mondiale pe bandă rulantă. Antrenorul sportivilor a spus că a folosit un mix din această ciupercă şi sânge de broască ţestoasă pentru a le oferi elevilor săi vitalitate în concursuri. Echipa de atletism a fost acuzată de dopaj, însă nu s-a putut dovedi nimic concret. De fapt, nici oamenii de ştiinţă nu se pot pune de acord în privinţa beneficiilor medicale reale ale acestei ciuperci, majoritatea studiilor de specialitate fiind efectuate pe animale, nu pe oameni.