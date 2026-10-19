Un bărbat a găsit pe jos un portofel plin cu documente și acte, a căutat persoana care îl pierduse şi i-a înapoiat. N-a vrut însă nicio recompensă pentru gestul său, ci un singur lucru: un loc de muncă.

A găsit un portofel şi i l-a înapoiat proprietarului, dar a refuzat recompensa: "Ajută-mă să-mi găsesc un job" - Shutterstock

Totul s-a întâmplat miercuri, 14 octombrie, în Legnago, provincia Verona, Italia. Portofelul a fost găsit de un muncitor marocan în vârstă de 46 de ani, șomer de opt luni, care i l-a înapoiat unui pensionar de 77 de ani.

Un CV în locul recompensei

Potrivit publicației L'Arena, puțin după prânz, Giorgio Franchini, fost angajat al unei bănci, plecase cu bicicleta să facă niște cumpărături. Ajuns la casa de marcat, a descoperit că portofelul îi dispăruse.

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Înăuntru avea aproximativ 30 de euro, două carduri de credit, un card de debit, cardul de sănătate și cartea electronică de identitate. Așa că s-a urcat din nou pe bicicletă și a refăcut de mai multe ori traseul parcurs, în speranța că îl va găsi, dar rezultatul n-a fost îmbucurător.

Între timp, Abdeljalil El Himer, care se deplasa tot cu bicicleta, a observat un obiect pe asfalt. L-a ridicat și, după ce i-a verificat conținutul, s-a gândit că cineva îl furase și apoi îl aruncase. S-a uitat în interior în speranţa că va găsi un act de identitate şi a început să caute chipul respectiv printre trecători. Dacă nu l-ar fi găsit atunci pe bătrân, l-ar fi dus la poliţie, explică bărbatul.

Cei doi s-au întâlnit în apropierea podului Fior di Rosa, unde Franchini a observat un bărbat care stătea pe loc. Întrebat ce caută, pensionarul i-a răspuns că își pierduse portofelul. I-a zâmbit, a scos portofelul din geacă şi i l-a înmânat, potrivit Leggo.

Pensionarul a încercat să-i mulțumească oferindu-i cei 30 de euro pe care îi avea în portofel, însă muncitorul a refuzat. În cele din urmă, Franchini a fost nevoit să-i strecoare banii în buzunar pe ascuns, după cum a povestit pentru L'Arena.

Bărbatul avea însă o altă rugăminte: "Ajută-mă să-mi găsesc un loc de muncă". Cu aceste cuvinte, i-a înmânat pensionarului CV-ul său.

În spatele gestului său se află povestea unui om venit de departe, care se luptă să își construiască o viață în Italia. Locuiește în Legnago de cinci ani și a lucrat în construcții, ca tâmplar și muncitor agricol, dar întotdeauna cu contracte sezoniere. În Maroc, lucra împreună cu fratele său în domeniul prelucrării lemnului. Soția și cei trei copii ai săi au rămas acolo, iar bărbatul visează să le ofere un viitor diferit.

A apelat la agenții de recrutare și a mers personal la firmele din zonă pentru a întreba dacă au locuri de muncă disponibile, însă toate încercările sale au rămas fără rezultat.