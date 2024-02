Ewen Douglas MacIntosh, actor și comedian britanic cunoscut pentru rolul său de Keith Bishop din comedia The Office, a murit la 50 de ani.

A murit actorul Ewen MacIntosh, cunoscut pentru rolul din The Office. Avea doar 50 de ani - Profimedia Images (arhivă)

"Cu mare tristețe anunțăm dispariția pașnică a iubitului nostru geniu al comediei, Ewen MacIntosh. Familia sa le mulțumește tuturor celor care l-au sprijinit, în special casei de îngrijire Willow Green. În curând va avea loc o incinerare privată pentru familie și prieteni apropiați și o comemorare mai târziu în cursul anului", a anunțat compania sa de management, Just Right Management, citată de The Guardian.

Ricky Gervais, co-creatorul The Office, i-a adus un omagiu lui MacIntosh, scriind pe X: "Vești extrem de triste. Ewen Macintosh, foarte amuzant, cunoscut mai ales ca Big Keith din The Office, a murit. Un talent absolut. RIP."

Actorul Ewen MacIntosh era bolnav

Bolnav de ceva timp, cauza morții nu a fost confirmată, deși prietenul său Ed Scott a mulțumit personalului medical și asistentelor "pentru grija și dragostea incredibilă pe care i-au arătat-o".

MacIntosh era cel mai bine cunoscut ca Keith Bishop, contabilul care avea un mesaj monoton la robotul telefonic și care ar fi preferat să aibă o carieră de DJ.

MacIntosh a apărut și în emisiuni precum Miranda și Little Britain.

