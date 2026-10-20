Un bărbat din Spania a rămas fără ajutorul de şomaj după ce a mers de mai multe în vacanţă, în afara ţării. Omul îşi va recupera banii după o decizie a instanţei.

A plecat în vacanţă şi şi-a pierdut ajutorul de şomaj. Justiţia spune că trebuie să-şi primească toţi banii - Shutterstock

Potrivit Noticias Trabajo, un bărbat din Spania care nu avea loc de muncă a efectuat mai multe călătorii în străinătate în perioada aprilie 2022 - ianuarie 2025, fără a respecta limita anuală de 30 de zile. Drept urmare, instituţiile iberice i-au tăiat indemnizaţia de şomaj.

Justiţia i-a dat dreptate

Bărbatul a atacat decizia în instanţă motivând că nu a avut posibilitatea să se apere, iar justiţia i-a dat dreptate. Potrivit procedurii, înainte de tăierea efectivă a fondurilor trebuia emisă o notificare prealabilă, iar persoană în cauză trebuia chemată să-şi prezinte punctul de vedere. Cum acest lucru nu a fost respectat, omul trebuie să-şi primească banii restanţi.

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Autorităţile mai au o singură cale de atac, Curtea Supremă de Justiţie a Spaniei, dar este puţin probabil să apeleze la această tactică pentru că în principiu rezultatul ar fi acelaşi. Bărbatul a intrat în evidenţele agenţiei de şomaj în septembrie 2020, având dreptul la aceşti bani până în decembrie 2027. În aprilie 2025, agenţia de şomaj a încetat plăţile şi a aplicat retroactiv măsura începând cu aprilie 2022.