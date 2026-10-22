A primit 49 de oferte de muncă după un mesaj publicat pe LinkedIn: "E stresant să fii șomer"

49, este numărul de oferte de angajare primite de fostul fundaș Steven Caulker, care a jucat la Liverpool și Tottenham, după ce a cerut ajutor pe LinkedIn.

Steven Caulker, în vârstă de 34 de ani, s-a retras din fotbalul profesionist în 2026, după o carieră de 16 ani. A jucat inclusiv pentru naționala Angliei, dar și pentru Sierra Leone.

După retragere, fotbalistul n-a rămas pe banca de rezervă și s-a orientat spre antreprenoriat. În februarie a fost numit antrenor secund la Konyaspor, în prima ligă din Turcia. A părăsit însă echipa în septembrie și a rămas fără loc de muncă, scrie Mirror.

Duminică, sportivul a publicat un mesaj pe LinkedIn în care a vorbit deschis despre dificultățile prin care trece și despre cât de greu este să își găsească un nou job, chiar dacă are calificările necesare.

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"Să fii șomer este stresant. Am mai trecut prin asta de multe ori și m-am obișnuit cu suișurile și coborâșurile emoționale, dar asta nu face lucrurile mai ușoare. Aplic pentru locuri de muncă pentru care am toate calificările necesare, dar nu reușesc nici măcar să ajung la un interviu. E dureros, însă asta nu înseamnă că trebuie să intru în panică", a scris Caulker.

Fostul fotbalist a povestit și că partea cea mai dificilă este să refuze unele oferte care apar, dar care nu se potrivesc cu obiectivele sale profesionale.

49 de oferte în doar 2 zile, după mesajul de pe LinkedIn

Însă lucrurile s-au schimbat. Caulker a primit peste 30 de invitații la podcasturi, 12 propuneri de a investi în afacerile altor persoane, patru invitații la evenimente și trei posibile oferte de angajare din industrii diferite. În plus, a primit peste 100 de mesaje de încurajare.

Caulker își dorește să ajungă antrenor principal în Premier League. Are doi ani de experiență ca antrenor, o licență UEFA A și lucrează în prezent pentru obținerea licenței Pro, necesară pentru a antrena la cel mai înalt nivel. În paralel, fostul fundaș lucrează și ca analist sportiv pentru radio și televiziune, colaborând cu posturi precum Sky Sports, BBC, Channel 4 și talkSPORT.