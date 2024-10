Actorul John Amos a murit la 84 de ani în luna august, anunţă familia. Rolurile din "Good Times" şi "Roots" i-au adus succesul în anii '70

Belinda Foster a declarat marți la CNN că Amos a murit în Los Angeles din cauze naturale pe 21 august. Ea a împărtășit, de asemenea, o declarație a fiului lui Amos, Kelly Christopher Amos, prin e-mail.

„Cu tristețe sufletească vă împărtășesc faptul că tatăl meu a făcut tranziția”, se arată în declarație. „A fost un om cu cea mai bună inimă și un suflet de aur... și a fost iubit în întreaga lume. Mulți fani îl consideră tatăl lor de televiziune. A trăit o viață bună. Moștenirea sa va trăi în lucrările sale remarcabile în televiziune și film ca actor.”

Prima dragoste a actorului a fost sportul

Născut și crescut în East Orange, New Jersey, Amos și-a găsit prima pasiune în sport după ce s-a îndrăgostit de fotbal și a jucat la Colorado State University. În timp ce a absolvit cu o diplomă în asistență socială, el a marcat probe cu Kansas City Chiefs, Denver Broncos și British Columbia Lions din Canadian Football League. Într-un videoclip distribuit de Chiefs, Amos a spus odată că a fost un „jucător de fotbal puțin mai bun decât media din liceu”.

„Tot ce am vrut să fac toată viața mea a fost să joc fotbal profesionist”, declara Amos. „M-am gândit că acesta va fi cel mai bun mod pentru mine de a scăpa de stratul economic în care păream a fi blocați.” Amos își va aminti mai târziu că antrenorul echipei Kansas City Chiefs, Hank Stram, i-a spus, în timp ce îl părăsea pe viitorul actor din scurta sa perioadă la echipă: „Nu ești un jucător de fotbal, ești un tânăr care se întâmplă să joace fotbal”.

Cariera cinematografică

După ce a lucrat ca asistent social și copywriter în New York, Amos s-a orientat spre actorie, obținând rolul meteorologului Gordon „Gordy” Howard în emisiunea „The Mary Tyler Moore Show”, care i-a dat startul ascensiunii sale la Hollywood. Au urmat roluri secundare în alte emisiuni de televiziune de succes din anii 1970, inclusiv „Love American Style”, „Sanford and Son” și „The New Dick Van Dyke Show”. Dar rolul lui James Evan Sr., tatăl sever din „Good Times”, a fost cel care l-a făcut pe Amos un star.

Într-un interviu acordat în 2020, Amos a vorbit despre faptul că a părăsit serialul de succes după doi ani, în urma unei „dispute” cu scenariștii albi, cu privire la modul în care era descrisă familia de culoare din centrul serialului.

„Am simțit că știu mai multe despre cum ar trebui să fie o familie de negri și cum ar trebui să acționeze un tată negru decât scenariștii noștri, dintre care niciunul nu era negru”, a spus Amos la acea vreme. „Ideea lor despre cum ar trebui să fie o familie de negri și cum ar trebui să fie un tată negru era total diferită de a mea, iar a mea era ancorată în realitate”.

Amos a spus că directorul emisiunii, Norman Lear, a revenit în cele din urmă la modul său de gândire ani mai târziu. Se pare că cei doi s-au împăcat și s-au îmbrățișat public în timpul emisiunii speciale „Good Times” din 2019.

Rasa a fost din nou în prim-plan când Amos l-a portretizat pe Toby, versiunea adultă a sclavului Kunte Kinte, în miniseria „Roots” din 1977, aclamată de critică, care i-a adus lui Amos o nominalizare la premiile Emmy.

„Știam că a fost un rol care mi-a schimbat viața, ca actor și doar din punct de vedere umanist”, a declarat el revistei Time în 2021. „A fost punctul culminant al tuturor concepțiilor greșite și rolurilor stereotipice pe care le trăisem și le văzusem oferindu-mi-se. A fost ca o recompensă pentru că am suferit acele nedemnități”.

Rolul din „Roots” l-a reunit cu actrița Leslie Uggams, pentru care scrisese în serialul ei de varietăți CBS de scurtă durată de la sfârșitul anilor 1960.

Anul trecut, Amos a fost implicat în mai multe controverse, după ce familia lui a fost acuzată de abuz asupra lui și s-a speculat că ar fi într-o stare de sănătate precară. „Pentru toți fanii mei, vreau să știți că sunt bine”, a spus Amos la acea vreme. „Nu sunt la terapie intensivă și nici nu am luptat vreodată pentru viața mea”.

