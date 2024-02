Actorul Richard Lewis a murit la vârsta de 76 de ani în urma unui infarct. Anul trecut anunţase motivul pentru care se retrage din stand-up

Richard Lewis a murit în urma unui atac de cord. Actorul de 76 de ani era cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul Curb Your Enthusiasm și pentru spectacolele sale de stand-up pline de umor negru.

Anul trecut, Lewis a anunțat că are boala Parkinson și că se retrage din stand-up. Cu toate acestea, a continuat să apară în sezonul 12 al Curb Your Enthusiasm, relatează The Guardian.

A murit miercuri la casa sa din Los Angeles, după un atac de cord. Soția sa, Joyce Lapinsky, a cerut intimitate în această perioadă dificilă.

A fost inclus în lista Comedy Central a primilor 50 de comedianți din toate timpurile și a câștigat un loc în topul revistei GQ a „Celor mai influenți umorişti ai secolului XX”.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi se par deplasate unele declaraţii ale Înaltpreasfinţitului Teodosie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰